МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. На катках во время пандемии коронавирусной инфекции необходимо соблюдать особые меры предосторожности, рассказал в интервью радио Sputnik мастер спорта России по конькобежному спорту, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. В Петербурге ввели новые ограничения из-за коронавируса

В частности, он посоветовал избегать переохлаждения дыхательных путей, что снижает защиту от патогенов.

"Я для катания на коньках выбирал бы погоду не холоднее минус 15 градусов. При более низкой температуре есть риск, что из-за холодного воздуха при интенсивном катании может быть переохлаждение дыхательных путей", – сказал врач.

Также важно соблюдать на катке социальную дистанцию, особенно в закрытых помещениях.

"Самый большой контакт происходит не на льду, поскольку на площадке все рассредоточены и катаются, а в раздевалках и на получении коньков. Когда приходите на каток, то очень важно, насколько соблюдают социальную дистанцию в раздевалке. Если не соблюдают, то я бы ушел с катка на другой либо выбрал время, когда нет столпотворения", – сказал Ачкасов.

Врач напомнил, что никто еще не отменял масочный режим.

"На крытых катках маски обязательны и в раздевалках, и на льду. А на уличном катке все зависит от плотности. Если два человека на площадке, то можно без маски. Если много народа, то я бы надел маску и на улице", – отметил он.

Согласно действующим правилам, в Москве при посещении катков масочно-перчаточный режим обязателен в закрытых помещениях ‒ в раздевалках, пунктах выдачи коньков, кассах и холлах. Предписаний по поводу ношения масок и перчаток при катании на открытых ледовых площадках столичное управление Роспотребнадзора не выдавало.

На бесплатных катках столицы сотрудники ограничивают выход посетителей на лед, чтобы катающихся не было слишком много, а на платные катки людей пускают по сеансам, билеты покупаются онлайн.

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