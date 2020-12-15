2020-12-15T15:16:00+03:00
2020-12-15T15:18:25+03:00
2020-12-15T15:16:00+03:00
2020
https://1prime.ru/society/20201215/832587111.html
Названы причины подорожания молочной продукции в России
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
По словам председателя Союза сыроваров России Олега Сироты, молочная продукция уже сейчас дорожает на 20%. Он сообщил об этом во время пресс-конференции Медиагруппы "Патриот"... ПРАЙМ, 15.12.2020
подорожание, новости, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83231/04/832310489.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83231/04/832310489.jpg
https://1prime.ru/images/83231/04/832310486.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83231/04/832310486.jpg
https://1prime.ru/images/83231/04/832310479.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83231/04/832310479.jpg
https://1prime.ru/business/20201214/832579518.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. По словам председателя Союза сыроваров России Олега Сироты, молочная продукция уже сейчас дорожает на 20%. Он сообщил об этом во время пресс-конференции Медиагруппы "Патриот".
"Повышение цен на молочную продукцию прежде всего связано с нехваткой качественного молока и подорожанием импортных препаратов, оборудования и кормов" — сказал эксперт. Помимо этого, по мнению Сироты, молочная продукция дорожает и из-за стоимости строительства молочных ферм.
Председатель Союза сыроваров России привел в качестве примера свою ферму, рассказав, что он строил ее долго и с большими тратами. Помимо строительства коровника нужно было еще и закупить молочных коров. По словам Сироты, стоимость средней коровы составляет 200 тысяч рублей, а "более востребованная" корова обойдется уже в 400-450 тысяч рублей.