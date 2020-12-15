МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. По словам председателя Союза сыроваров России Олега Сироты, молочная продукция уже сейчас дорожает на 20%. Он сообщил об этом во время пресс-конференции Медиагруппы "Патриот". Эксперт рассказал, что влияет на цены на продукты

"Повышение цен на молочную продукцию прежде всего связано с нехваткой качественного молока и подорожанием импортных препаратов, оборудования и кормов" — сказал эксперт. Помимо этого, по мнению Сироты, молочная продукция дорожает и из-за стоимости строительства молочных ферм.

Председатель Союза сыроваров России привел в качестве примера свою ферму, рассказав, что он строил ее долго и с большими тратами. Помимо строительства коровника нужно было еще и закупить молочных коров. По словам Сироты, стоимость средней коровы составляет 200 тысяч рублей, а "более востребованная" корова обойдется уже в 400-450 тысяч рублей.