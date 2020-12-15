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Еще 73 пациента с COVID-19 скончались в Москве
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Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба. "В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и... ПРАЙМ, 15.12.2020
москва, коронавирус, пандемия, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
Сутками ранее сообщалось о 77 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 095.
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