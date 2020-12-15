МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Внеплановые проверки в случае неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов будут носить постоянный и продолжительный характер, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. ФАС призвала изменить закон о связи из-за банковского спама

"Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства… ФАС России отмечает, что принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что обеспечено взаимодействие с Прокуратурой РФ для совместного выявления и пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания.

Ранее сообщалось, что цены на сахар и подсолнечное масло могут заморозить на три месяца