2020-12-15T22:17:00+03:00
2020-12-15T22:39:08+03:00
2020-12-15T22:17:00+03:00
2020
https://1prime.ru/state_regulation/20201215/832591868.html
Антимонопольная служба заявила о намерении постоянно контролировать цены
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Внеплановые проверки в случае неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов будут носить постоянный и продолжительный... ПРАЙМ, 15.12.2020
цены на продовольствие, контроль, фас, новости, экономика, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83259/18/832591842.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83259/18/832591842.jpg
https://1prime.ru/images/83259/18/832591841.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83259/18/832591841.jpg
https://1prime.ru/images/83259/18/832591840.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83259/18/832591840.jpg
https://1prime.ru/business/20201208/832528718.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Внеплановые проверки в случае неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов будут носить постоянный и продолжительный характер, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"Подготовлен план мероприятий на случай неисполнения или задержки исполнения решений по снижению цен, в том числе проведение внеплановых проверок и возбуждение дел о нарушении законодательства… ФАС России отмечает, что принимаемые меры будут носить постоянный и продолжительный характер", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что обеспечено взаимодействие с Прокуратурой РФ для совместного выявления и пресечения нарушений законодательства при установлении цен на отдельные виды продуктов питания.
Ранее сообщалось, что цены на сахар и подсолнечное масло могут заморозить на три месяца