МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Полного перехода Всероссийской переписи населения в цифровой формат в ближайшее время не будет, планируется перевод на альтернативные источники данных, сообщил глава Росстата Павел Малков в интервью РИА Новости. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

"Переход в онлайн — скорее, нет. То есть отказаться от переписчиков и перевести в онлайн — наверное, нет, а вот полностью перевести перепись на альтернативные источники данных, я считаю, что это не просто возможно, а это задача, это цель", — сказал Малков.

Глава Росстата пояснил, что ведомство планирует активнее использовать административные источники информации, чтобы в будущем меньшая доля отводилась на опрос, и большая доля — на информацию из административных источников. "Во-первых, эти источники должны появиться, во-вторых, все данные нужно связать между ними", — добавил он.

"Но, одновременно надо понимать, что это огромный проект, который нужно начинать уже сразу после завершения этой переписи, выстраивать архитектуру информационных систем, развивать соответствующие системы, связывать их между собой — это как раз проект для следующей переписи", — резюмировал Малков.

Всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена и пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Первого октября перепись стартовала в труднодоступных районах России, где проживает свыше полумиллиона человек.