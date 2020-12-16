МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Всероссийская перепись населения в традиционном формате обошлась бы России в 60 миллиардов рублей, стоимость цифровой переписи составляет 32 миллиарда рублей, заявил глава Росстата Павел Малков в интервью РИА Новости.

Всероссийская перепись населения, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена и пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Первого октября перепись стартовала в труднодоступных районах России, где проживает свыше полумиллиона человек.

"У нас вся перепись целиком стоит 32 миллиарда рублей…. И мы оцениваем стоимость переписи, в случае, если бы она проводилась традиционным способом, примерно в 60 миллиардов рублей", — сказал Малков. Перепись населения будет переведена на альтернативные источники данных

Он также отметил, что при переходе к новому формату проведения переписи ведомство сместило акценты распределения средств. Из 32 миллиардов рублей примерно 60% — это оплата труда для наемного персонала, а примерно треть, 30% — это информационные технологии во всех их аспектах, во всем применении.

"Раньше, соответственно, эта доля была существенно меньше. При этом общий бюджет переписи сократился. У нас сократилось количество переписчиков, и достаточно существенно, за счет переписи онлайн и за счет использования планшетов. У нас исчезла необходимость печатать и распознавать бумажные бланки, это отдельный большой объём работ", — заключил глава статистического ведомства.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.