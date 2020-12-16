МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Уровень смертности в России в 2020 году достиг рекордных за десять лет значений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющиеся данные Росстата. Отмечается, что в 2019 году уровень смертности снизился до 102,9 человека на 10 тыс. населения, но в 2020 году вырос до 113,2 человек. Прирост оставил 10%.

При этом смертность выросла в 82 из 85 российских регионах. Из них в 33 регионах показатель смертности оказался рекордным за 10 лет.

В целом, в России в 2020 году умерли 1,661 млн человек, это на 9,7% больше, чем в 2019 году. Выше показатель был в 2010 году — это 1,704 млн человек.

Опрошенные РБК эксперты считают, что причинами роста смертности является пандемия, ее косвенные последствия — в частности, рост нагрузки на систему здравоохранения. К тому же нельзя исключать неучтенных случаев смерти от коронавируса.