МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Более 100 тысяч заявлений было подано на новую выплату на детей до 8 лет через портал Госуслуг за первые два часа, сообщает Минцифры РФ.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году будет выплачено по 5 тысяч рублей. В Минфине РФ сообщили, что предновогодние выплаты по 5 тысяч рублей коснутся 14,7 миллиона детей, правительство выделит на них из резервного фонда порядка 73,5 миллиарда рублей. Семьям с детьми до семи лет выплатят по пять тысяч рублей к Новому году

"Большинству семей новая выплата будет перечислена автоматически, на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей в возрасте до 3 лет и с 3 до 16 лет", — уточняет ведомство. Заявление на новую выплату на детей от 0 до 8 лет оформляется в случае, если ранее выплаты на детей до 16 лет не оформлялись. Отмечается, что подать заявление для назначения новой выплаты можно на портале Госуслуг.

Оформлять заявление необходимо также, если указанный ранее счет был закрыт, — для изменения реквизитов предусмотрена специальная форма заявления. В ней нужно указать новые данные счета, куда и будут перечислены деньги.

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