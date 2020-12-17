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Еще 72 пациента с COVID-19 скончались в Москве
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Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба. "В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и... ПРАЙМ, 17.12.2020
оперштаб по борьбе с коронавирусом, москва, коронавирус, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
Сутками ранее сообщалось о 76 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 243.
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