МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Еще 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба.

"В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Сутками ранее сообщалось о 76 умерших. Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 243.

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