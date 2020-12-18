МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 миллиарда рублей, предназначенных на "новогодние" выплаты семьям с детьми до 8 лет, сообщило министерство.

В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году будет выплачено по 5 тысяч рублей на каждого такого ребенка.

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"Минфин довел 73,6 млрд рублей, выделенных из резервного фонда правительства, до Пенсионного фонда России с целью оперативного обеспечения выплаты этих средств семьям с детьми до 8 лет", — говорится в сообщении.

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