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Минфин перечислил Пенсионному фонду деньги на "детские" выплаты
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. Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 миллиарда рублей, предназначенных на "новогодние" выплаты семьям с детьми до 8 лет, сообщило министерство. В четверг президент РФ... ПРАЙМ, 18.12.2020
президент, выплаты, минфин рф, пфр, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 миллиарда рублей, предназначенных на "новогодние" выплаты семьям с детьми до 8 лет, сообщило министерство.
В четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что всем семьям с детьми до семи лет включительно к Новому году будет выплачено по 5 тысяч рублей на каждого такого ребенка.
"Минфин довел 73,6 млрд рублей, выделенных из резервного фонда правительства, до Пенсионного фонда России с целью оперативного обеспечения выплаты этих средств семьям с детьми до 8 лет", — говорится в сообщении.
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