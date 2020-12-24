МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Решение о том, прививаться или нет от коронавируса, нужно принимать, следуя определенным правилам, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов "Клиникал Экселанс Гуп" Николай Крючков. Аргентинский самолет с дозами вакцины "Спутник V" вылетел из Москвы

По его словам, первый и главный критерий – нет ли противопоказаний против препарата.

"Первое, что надо понять: пока есть два зарегистрированных препарата, есть утвержденные инструкции по их применению в открытом доступе. Вы можете ознакомиться с разделами "Противопоказания" и "С осторожностью" в интернете, посмотреть, нет ли у вас противопоказаний или каких-то факторов, которые осложняют вакцинацию лично для вас", – отметил Крючков.

Важные критерии для вакцинации – большое количество контактов с незнакомыми и пожилыми людьми, например, в ходе профессиональной деятельности. Речь идет о работе в торговле, ЖКХ, полиции, здравоохранении, образовании.

Как отметил Крючков, чтобы вакцины хватило всем, нужно увеличивать объемы производства, и в течение полугода эту проблему должны снять. Также к весне-лету могут появиться новые типы вакцин, выпускать которые будет легче.

"Эти новые вакцины, о которых мы пока еще практически ничего не знаем, как раз и могут компенсировать недостаток объема производства первых лидирующих вакцин. Скорее всего, появятся один-два новых продукта на российском рынке, которые можно будет производить в гораздо большем объеме – десятки миллионов доз в месяц. Где-то с лета, с весны они станут играть важнейшую роль в общей программе вакцинации", – считает Крючков.

Врач отметил, что в России вакцинация начнет сказываться на эпидемиологической ситуации не раньше сентября будущего года, а до этого наиболее важными останутся противоэпидемические меры.

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