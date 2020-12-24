МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Пока в России не обнаружен "британский" штамм коронавируса, но исключить его наличие в стране нельзя, заявил РИА Новости заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин. Минздрав Великобритании выявил новый штамм коронавируса из ЮАР

"В Британии просчитано в сто раз больше последовательностей генома этого вируса, чем в России в открытых данных. В принципе (наличия такого вируса повышенной заразности, как в Британии) исключить нельзя. Но если бы такое было, то мы бы на этих маленьких данных, которые у нас есть, мы бы уже видели. То, что он существует и пока ходит незамеченным, этого исключить нельзя", — сказал Базыкин.

Он отметил, что мутаций, аналогичных британским, в России пока не выявлено. Это подтверждают данные Роспотребнадзора и ученых группы Базыкина.

"Вирус все время накапливает мутации (в России тоже — ред.). Но про мутации, которые мы видим внутри России, мы не можем надёжно сказать ничего про то, чтобы они изменяли его свойства", — сказал Базыкин.

По словам ученого, чем сильнее распространяется эпидемия, тем больше вариантов мутации коронавируса.

"Чем больше распространяется эпидемия, тем больше мутирует вирус. Тем больше вероятность, что он создаст какие-нибудь проблемы. Поэтому необходимо всем прививаться, чтобы не дать возможность вирусу эволюционировать", — сказал Базыкин.

Ученый отметил, что вакцина, скорее всего, останется эффективной, несмотря на мутацию возбудителя заболевания.

"Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами", — сказал профессор.

По его словам, последующие мутации вируса могут вызвать более тяжелые для человека последствия, но пока таких штаммов не выявлено.

"На данной ранней стадии том смысле, что вирус не инфицировал еще все человечество, ему достаточно важно, то есть основной естественный отбор, который действует, чтобы возникали новые варианты, которые увеличивают его способность передаваться",- сказал Базыкин.

Он отметил, что совершенно нельзя исключить случаи, которые увеличивают тяжесть заболевания. Билл Гейтс сделал неутешительный прогноз по развитию пандемии

"Пока мы таких мутаций не видим, таких данных нет. Но исключить, что они появятся в будущем нельзя",- уточнил Базыкин.

Ученый напомнил, что вирус при мутации не обязательно становится более опасным, также необязательно, что он станет безопасным.

"Есть вирусы, которые существовали с человечеством в течение многих-многих тысяч лет и которые оставались достаточно безопасными, например, риновирусы. Так и оставались очень опасными, например, черная оспа. Черная оспа была с нами тысячелетия и оставалась смертельно опасной", — сказал Базыкин.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

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