2020-12-24T23:22:44+03:00
2020-12-24T23:22:44+03:00
2020-12-24T23:22:44+03:00
2020
https://1prime.ru/society/20201224/832673834.html
Еще 74 пациента с COVID скончались в Москве
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба. Сутками ранее сообщалось о 76 умерших. "В Москве скончались 74 пациента, у... ПРАЙМ, 24.12.2020
смертнось, коронавирус, новости, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83263/85/832638537.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83263/85/832638537.jpg
https://1prime.ru/images/83263/85/832638536.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83263/85/832638536.jpg
https://1prime.ru/images/83263/85/832638524.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83263/85/832638524.jpg
https://1prime.ru/society/20201223/832658135.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба.
Сутками ранее сообщалось о 76 умерших.
"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 763.
Читайте также:
Более половины российских студентов переведены на "дистанционку"