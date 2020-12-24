МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Более 60% студентов российских вузов обучаются дистанционно из-за пандемии коронавируса, заявил глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Шестьдесят четыре процента всех российских студентов сегодня обучаются в удаленном формате. Это примерно три миллиона человек", — заявил он в интервью каналу "Россия 1".

Он добавил, что в около 900 тысяч студентов продолжают жить в общежитиях вузов. Путин считает, что в России есть проблемы с онлайн-образованием

Фальков отметил, что около трети иностранных студентов не смогли вернуться в Россию для продолжения обучения, и уточнил, что во время перехода вузов в дистанционный формат работы им и нет смысла приезжать.

Помимо этого, Фальков отметил, что основанием для снижения стоимости обучения при удаленном формате может быть его ненадлежащее качество.

"В тех ситуациях, когда качество ненадлежащее либо когда в силу объективных причин не может обеспечить преподавание качественно или такое количество часов по дисциплинам, то это, конечно, основание для того, чтобы поставить вопрос о снижении стоимости", — заявил он в интервью каналу "Россия 1".

Фальков добавил, что в большинстве случаев вузы несут еще большие издержки в условиях пандемии.

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