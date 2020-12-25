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В Пенсионном фонде рассказали, как вовремя получить выплаты на детей
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Родителям, которые хотят получить новогоднюю выплату на ребенка до 8 лет до Нового года, следует обратиться за ней не позднее вторника 29 декабря, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 25.12.2020
новый год, выплаты, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Родителям, которые хотят получить новогоднюю выплату на ребенка до 8 лет до Нового года, следует обратиться за ней не позднее вторника 29 декабря, сообщили РИА Новости в Пенсионном фонде России.
"Родители, которые хотели бы получить выплату до нового года, должны обратиться за ней не позднее следующего вторника, 29 декабря. Чтобы помочь семьям с оформлением средств, в эту субботу, 26 декабря, клиентские службы ПФР по всей стране, как и в прошлые выходные, будут работать и принимать родителей с заявлениями на 5 тысяч рублей", — отметили в ПФР.
Заявление на выплату подается, если дети появились в период с июля и семья не получала в этом году единовременные выплаты по указам президента.
Усыновителям выплата назначается только после представления документов об усыновлении.
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