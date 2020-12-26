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Аналитики: россияне на самоизоляции стали чаще заниматься музыкой
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Россияне, вынужденные сидеть дома из-за пандемии коронавируса, начали посвящать больше времени занятиям музыкой: по сравнению с прошлым годом резко выросли продажи небольших... ПРАЙМ, 26.12.2020
онлайн-обучение, самоизоляция, пандемия, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Россияне, вынужденные сидеть дома из-за пандемии коронавируса, начали посвящать больше времени занятиям музыкой: по сравнению с прошлым годом резко выросли продажи небольших музыкальных инструментов, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Эксперты службы аналитики "Платформы ОФД" отмечают, что за время самоизоляции . Этому способствовали в том числе различные онлайн-курсы преподавателей, перешедших из офлайновых форматов в социальные сети. Как результат, выросли и продажи малогабаритных музыкальных инструментов, удобных для самостоятельного освоения в домашних условиях.
Аналитики сравнили данные за ноябрь и по 20 декабря этого и прошлого года.
Так, число покупок блокфлейт подскочило на 76%, губных гармоник на 61%, укулеле — на 47%. Средний чек также увеличился, лидером стали гармоники, для которых он стал больше на 28% (522 рубля). У блокфлейт он вырос на 15% (337 рублей), укулеле — на 5% (1762 рубля).