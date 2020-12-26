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Более 23 тысяч российских военных вылечились от коронавируса
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Более 23,4 тысячи российских военных вылечились от коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 238 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. "За прошедшие сутки в... ПРАЙМ, 26.12.2020
коронавирус, новости, экономика, общество
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Более 23,4 тысячи российских военных вылечились от коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 238 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 238 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 23 456 человек", — говорится в сообщении.
Общее число вылечившихся среди гражданского персонала, как заявляет ведомство, выросло до 3359.
Минобороны сообщает, что на 26 декабря в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлены 3986 военных с коронавирусом. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 202 человека.
Общая численность военных и гражданских, проходящих лечение в 19 многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ, составляет 1098.
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