МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Более 23,4 тысячи российских военных вылечились от коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 238 человек, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 238 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 23 456 человек", — говорится в сообщении. Япония прекращает выдачу виз всем странам из-за новых штаммов COVID

Общее число вылечившихся среди гражданского персонала, как заявляет ведомство, выросло до 3359.

Минобороны сообщает, что на 26 декабря в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлены 3986 военных с коронавирусом. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 202 человека.

Общая численность военных и гражданских, проходящих лечение в 19 многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ, составляет 1098.

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