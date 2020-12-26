МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса нецелесообразно, заявил РИА Новости французский медицинский специалист Жан-Даниэль Лельевр.

"Нет, я не думаю, что это (закрытие границ — ред.) очень действенно. Поскольку…вариант вируса выявлен в других странах Европы…В Европе такие масштабы перемещения населения, что возможность изоляции одной страны от других иллюзорна", — сказал специалист по вакцинации, заведующий отделением иммунологии и инфекционных заболеваний больницы имени Анри Мондора во французской коммуне Кретей Жан-Даниэль Лельевр.

Он отметил, что новый штамм вируса распространяется в несколько большей степени, чем предыдущий, но о его повышенной опасности данных нет. Медики узнали, как долго сохраняются антитела к COVID

По его словам, ситуация с коронавирусом во Франции "находится под контролем". Он также отметил, что в этой стране нет так называемой "третьей волны", поскольку увеличение числа заражений зависит от снятия и введения ограничений.

Ранее санитарное агентство Франции заявило о первом случае заражения новым штаммом коронавируса, выявленным ранее в Великобритании на территории страны. Заболевание было выявлено в городе Тур у француза, проживавшего в Великобритании.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Ранее число случаев COVID-19 в России превысило 3 миллиона