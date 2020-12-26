МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 80 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. Врач оценил предложение закрыть Британию из-за COVID

По его данным, по состоянию на 26 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 80 027 056 человек. Более 1,7 миллиона скончались. Выздоровели более 45 миллионов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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