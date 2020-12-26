ЛОНДОН, 26 дек — ПРАЙМ. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за минувшие сутки выросло на 34 693, умерли 210 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.

Днем ранее диагноз был выявлен у 32 725 человек, скончались 570 человек. Врач оценил предложение закрыть Британию из-за COVID

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 256 005 человек, умерли 70 405 заболевших.

В настоящее время во всех регионах Великобритании введены ограничения в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса. Также в стране выявлен еще один вариант вируса, завезенный из ЮАР.

Самый высокий уровень риска объявлен в Лондоне и в большинстве графств Англии. В указанных районах гражданам запрещено ходить в гости, покидать город и страну. Закрыты кафе, рестораны, парикмахерские, салоны красоты и все магазины, за исключением продовольственных.

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