ЛОНДОН, 26 дек — ПРАЙМ. Великобритания в 2021 году, после окончания переходного периода по Brexit, заменит европейскую программу по обмену студентами и преподавателями Erasmus+ на собственную, названную в честь английского математика и криптографа Алана Тьюринга. Об этом говорится в сообщении министерства образования страны.

Ожидается, что на новую программу из бюджета будет выделено 100 миллионов фунтов стерлингов, в результате чего "тысячи студентов смогут учиться и работать по всему миру с помощью совершенно новой схемы, которая заменит участие Великобритании в Erasmus+". Врач оценил предложение закрыть Британию из-за COVID

В рамках программы Тьюринга около 35 тысяч студентов университетов, колледжей и школ смогут пройти стажировки и обучение за рубежом, начиная с сентября 2021 года. Учебные заведения смогут начать подавать заявки на участие в программе с начала следующего года.

"Новая схема также будет ориентирована на студентов из неблагополучных семей и районов, где ранее не было большого числа студентов, получающих гранты от Erasmus+", — отметили в ведомстве.

Как заверили в министерстве образования, новая программа будет охватывать большее количество стран, чем Erasmus+, а также "обеспечит большую отдачу британским налогоплательщикам".

Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должен быть ратифицирован британским парламентом, заседание которого намечено на 30 декабря.

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