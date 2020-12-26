МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба.

Сутками ранее сообщалось о 77 умерших. Более 23 тысяч российских военных вылечились от коронавируса

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число умерших в столице достигло 10 913.

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