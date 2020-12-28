2020-12-28T18:32:27+03:00
2020-12-28T18:32:27+03:00
2020-12-28T18:32:27+03:00
2020
https://1prime.ru/society/20201228/832701324.html
Голикова рассказала о COVID-диссидентах в правительстве
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вице-премьер Татьяна Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в российском правительстве, передают РИА Новости. По ее словам, какое-то время назад такие люди были... ПРАЙМ, 28.12.2020
россия, татьяна голикова, коронавирус, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83237/01/832370189.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83237/01/832370189.jpg
https://1prime.ru/images/83237/01/832370186.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83237/01/832370186.jpg
https://1prime.ru/images/83237/01/832370183.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83237/01/832370183.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер Татьяна Голикова ответила на вопрос о ковид-диссидентах в российском правительстве, передают РИА Новости.
По ее словам, какое-то время назад такие люди были.
"Ковид-диссиденты? Я думаю, что уже сейчас нет", — добавила Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.
Число заражений в России с начала эпидемии превысило три миллиона. За последние сутки в стране зафиксировали 27 787 новых случаев COVID-19, умерли 487 человек, выздоровели 20 480. Темпы прироста составляют до 0,9%. По числу инфицированных Россия занимает четвертую строчку в мире, ее опережают США, Индия и Бразилия.
Ранее Голикова рассказала о стратегии России в борьбе с коронавирусом.