МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 92% вакцинированных "Спутником V" получают абсолютную защиту от коронавируса.

"А 90 почти что 2 процента вакцинированных просто-таки не болеют, то есть у них стерильный иммунитет", — сказал он в эфире "Россия 24".

Ранее Гинцбург рассказывал о сотрудничестве с AstraZeneca.