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Оценены шансы привитых "Спутником V" получить стерильный иммунитет
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Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 92% вакцинированных "Спутником V" получают абсолютную защиту от коронавируса. "А 90 почти что 2 процента вакцинированных... ПРАЙМ, 28.12.2020
вакцина, спутник v, коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 92% вакцинированных "Спутником V" получают абсолютную защиту от коронавируса.
"А 90 почти что 2 процента вакцинированных просто-таки не болеют, то есть у них стерильный иммунитет", — сказал он в эфире "Россия 24".
Ранее Гинцбург рассказывал о сотрудничестве с AstraZeneca.