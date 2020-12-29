МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Врачи из клиники Майо в США назвали симптомы, которые предшествуют респираторным проявлениям COVID-19, пишет Daily Express. В ВОЗ предрекли продолжение мутаций коронавируса

По их словам, речь идет о легких желудочно-кишечных симптомах, таких, как потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея.

При этом медики уточнили, что эти симптомы не являются самыми распространенными, и длиться они могут лишь один день. Диарея и тошнота часто проявляются до наступления симптомов респираторного характера.

Также врачи указали на то, что тошнота может сигнализировать о ряде других заболеваний. Например, это может быть грипп, мигрень, желудочно-кишечные расстройства, депрессия.

В случае коронавирусной инфекции за тошнотой последуют кашель, повышенная температура, потеря обоняния и вкуса.

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