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Названы ранние симптомы коронавируса
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Врачи из клиники Майо в США назвали симптомы, которые предшествуют респираторным проявлениям COVID-19, пишет Daily Express. По их словам, речь идет о легких желудочно-кишечных... ПРАЙМ, 29.12.2020
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Врачи из клиники Майо в США назвали симптомы, которые предшествуют респираторным проявлениям COVID-19, пишет Daily Express.
По их словам, речь идет о легких желудочно-кишечных симптомах, таких, как потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея.
При этом медики уточнили, что эти симптомы не являются самыми распространенными, и длиться они могут лишь один день. Диарея и тошнота часто проявляются до наступления симптомов респираторного характера.
Также врачи указали на то, что тошнота может сигнализировать о ряде других заболеваний. Например, это может быть грипп, мигрень, желудочно-кишечные расстройства, депрессия.
В случае коронавирусной инфекции за тошнотой последуют кашель, повышенная температура, потеря обоняния и вкуса.
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