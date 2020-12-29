МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1-11 классов продлеваются на неделю – до 17 января. Подсчитано, сколько россиянам будут стоить новогодние каникулы

"Мы приняли следующие решения… Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года", — написал Собянин в своем блоге.

На длинные зимние каникулы вместе со школами уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы Москвы, добавил он.

"Вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы", — сообщил Собянин.



