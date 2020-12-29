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Собянин заявил о продлении зимних каникул в московских школах на неделю
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1-11 классов продлеваются на неделю – до 17 января. "Мы приняли следующие решения… Зимние... ПРАЙМ, 29.12.2020
школы, образование, собянин, новости, общество
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зимние каникулы в городских школах для учеников 1-11 классов продлеваются на неделю – до 17 января.
"Мы приняли следующие решения… Зимние каникулы в городских школах с 1 по 11 класс продлеваются на неделю – до 17 января 2021 года", — написал Собянин в своем блоге.
На длинные зимние каникулы вместе со школами уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы Москвы, добавил он.
"Вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы", — сообщил Собянин.