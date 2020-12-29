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Собянин заявил о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
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Сейчас Москва находится на пике заболеваемости по коронавирусу, около 130 тысяч человек на амбулаторном и стационарном лечении, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин... ПРАЙМ, 29.12.2020
собянин, коронавирус, москва, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Сейчас Москва находится на пике заболеваемости по коронавирусу, около 130 тысяч человек на амбулаторном и стационарном лечении, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости, таких значений не было за весь период. В настоящее время одномоментно находится на амбулаторном и стационарном лечении около 130 тысяч человек", — сказал он в эфире Первого канала.
По словам мэра, сейчас в Москве около 50 тысяч человек уже привиты от коронавируса, 70 тысяч записались на вакцинацию.
Ранее мэр Москвы объявил о продлении школьных каникул.