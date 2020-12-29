МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Сейчас Москва находится на пике заболеваемости по коронавирусу, около 130 тысяч человек на амбулаторном и стационарном лечении, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости, таких значений не было за весь период. В настоящее время одномоментно находится на амбулаторном и стационарном лечении около 130 тысяч человек", — сказал он в эфире Первого канала.

По словам мэра, сейчас в Москве около 50 тысяч человек уже привиты от коронавируса, 70 тысяч записались на вакцинацию.

Ранее мэр Москвы объявил о продлении школьных каникул.