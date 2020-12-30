МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Российское законодательство предусматривает возможность возмещения любого вреда, причиненного личности, в том числе и вреда здоровью. Однако в судебной практике таких примеров встречается немного, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры" Евгения Рыжкова.
"В соответствии со статьей №1084 Гражданского кодекса РФ возмещается вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в полиции и других соответствующих обязанностей", — поясняет адвокат.
При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие профессионального заболевания работнику или его семье возмещаются его утраченный заработок, а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника, согласно ст. 184 Трудового кодекса РФ, отмечает она.
"В случае причинения вреда здоровью и отказа причинителя вреда добровольно возместить ущерб, восстановление прав возможно в судебном порядке. В ходе судебного разбирательства истец обязан доказать наличие вреда и причинно-следственную связь между действиями ответчика и наступлением неблагоприятных последствий", — говорит Рыжкова.
По ее мнению, главной сложностью является именно доказывание причинно-следственной связи. В настоящее время с этой проблемой часто сталкиваются медицинские работники, которые заразились коронавирусной инфекцией при осуществлении профессиональных обязанностей, но не могут подтвердить факт заражения от конкретного пациента.
Если же заражение произошло вследствие нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, то стоит подать заявление о совершении административного правонарушения в полицию или в Роспотребнадзор, считает адвокат.
"Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет", — предостерегает она.
Должностные лица соберут необходимые доказательства, что снимет с потерпевшего обязанность доказывания причинно-следственной связи. После привлечения виновного лица к ответственности, потерпевшему при обращении с исковым заявлением о возмещении вреда будет необходимо лишь подтвердить факт причинения вреда и размер компенсации, поясняет эксперт.
"Однако рассчитывать на то, что государственные органы справятся с этой задачей в 100% случаев тоже не стоит", — заключила Рыжкова.
https://1prime.ru/society/20201230/832709527.html