МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Российское законодательство предусматривает возможность возмещения любого вреда, причиненного личности, в том числе и вреда здоровью. Однако в судебной практике таких примеров встречается немного, рассказала агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и Партнеры" Евгения Рыжкова. Эксперты рассказали о рисках заражения коронавирусом в самолете

"В соответствии со статьей №1084 Гражданского кодекса РФ возмещается вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в полиции и других соответствующих обязанностей", — поясняет адвокат.

При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие профессионального заболевания работнику или его семье возмещаются его утраченный заработок, а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие расходы в связи со смертью работника, согласно ст. 184 Трудового кодекса РФ, отмечает она.

"В случае причинения вреда здоровью и отказа причинителя вреда добровольно возместить ущерб, восстановление прав возможно в судебном порядке. В ходе судебного разбирательства истец обязан доказать наличие вреда и причинно-следственную связь между действиями ответчика и наступлением неблагоприятных последствий", — говорит Рыжкова.

По ее мнению, главной сложностью является именно доказывание причинно-следственной связи. В настоящее время с этой проблемой часто сталкиваются медицинские работники, которые заразились коронавирусной инфекцией при осуществлении профессиональных обязанностей, но не могут подтвердить факт заражения от конкретного пациента. Инфекционист спрогнозировал, каким будет коронавирус через пять лет

Если же заражение произошло вследствие нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, то стоит подать заявление о совершении административного правонарушения в полицию или в Роспотребнадзор, считает адвокат.

"Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет", — предостерегает она.

Должностные лица соберут необходимые доказательства, что снимет с потерпевшего обязанность доказывания причинно-следственной связи. После привлечения виновного лица к ответственности, потерпевшему при обращении с исковым заявлением о возмещении вреда будет необходимо лишь подтвердить факт причинения вреда и размер компенсации, поясняет эксперт.

"Однако рассчитывать на то, что государственные органы справятся с этой задачей в 100% случаев тоже не стоит", — заключила Рыжкова.