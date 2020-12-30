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"Британский" штамм коронавируса обнаружен в американском штате Колорадо
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Штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружен в США в штате Колорадо, следует из заявления губернатора штата Джареда Полиса. "Сегодня мы обнаружили первый случай... ПРАЙМ, 30.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружен в США в штате Колорадо, следует из заявления губернатора штата Джареда Полиса.
"Сегодня мы обнаружили первый случай (заражения — ред.) штаммом COVID-19 B.1.1.7, тем же вариантом, который был обнаружен в Великобритании", — написал Полис в Twitter.
Согласно заявлению, заболевший мужчина не был в поездках в последнее время.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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