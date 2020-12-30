МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Звонки злоумышленников под видом сотрудников служб безопасности банков активно набирают обороты. Отличить телефонного мошенника от настоящего сотрудника банка можно по ключевым фразам — предложению назвать конфиденциальные данные или перевести средства на другие счета, рассказал РИА Новости ведущий эксперт направления "Информационная безопасность" IT-компании "Крок" Евгений Дружинин. Названа новая цель мошенников, использующих социальную инженерию

По оценкам "Лаборатории Касперского", ущерб от телефонного мошенничества в России за последние два года мог составить 40 миллиардов рублей.

"В первую очередь любой звонок, связанный с банковским счетом, следует воспринимать настороженно. Служба безопасности банка, как правило, действует превентивно: транзакция блокируется сразу, а оповещение об этом в первую очередь приходит через приложение", — сказал Дружинин.

"В общем случае — сотрудники банка никогда не предложат назвать какие-либо данные, перевести деньги на другой счет или что-то с ними сделать в принципе. То есть никаких действий "прямо здесь и прямо сейчас" они никогда не требуют и не предлагают", — добавил эксперт.

Звонки мошенников, которые выуживают у своих жертв информацию для хищения денег или вынуждают сделать денежный перевод, стали головной болью банковского сектора, а Банк России и Минкомсвязь решили разработать механизм для блокировки подмены номера.

По словам Дружинина, как одна из мер борьбы с фродом сейчас также обсуждаются видеозвонки или брендированный интерфейс при звонках из банков.

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