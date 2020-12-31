ТОКИО, 31 дек — ПРАЙМ. Врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic наряду с обычным приемом пациентов с марта этого года проводит курс лечения и создает базу данных людей, страдающих от последствий коронавируса. Если в марте у него было всего два пациента с такими симптомами, то сейчас к нему приходят по 70-80 человек в день и он не успевает принять всех желающих, несмотря на то, что ведет прием до часа ночи. Инфекционист назвала условие возвращения общества к привычной жизни

Коити Хирахата рассказал РИА Новости, что последствия перенесенного коронавируса иногда намного страшнее самого заболевания: более трети пациентов, у которых проявились последствия коронавируса, включая детей, стали лежачими больными после COVID-19.

"У нас есть полная база данных по 378 пациентам, страдающим от последствий. Две основные особенности – это то, что женщин в 1,5 раз больше, чем мужчин, и что в основном тяжелые последствия наблюдаются у молодых людей. Больше всего сорокалетних (123 человека), за ними следуют тридцатилетние (91 человек) и двадцатилетние (65 человек). И есть два ребенка до 10 лет. От 10 до 20 лет – 24 человека. То есть подавляющее большинство (80,69% — ред.) это молодые люди до 40-50 лет. Иными словами, как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания. А те, у кого болезнь проходила бессимптомно, наиболее подвержены тяжелым последствиям", — сказал Хирахата.

Он привел несколько примеров, когда люди перенесли коронавирус очень легко – невысокая температура держалась один день или болезнь и вовсе протекала бессимптомно, — и именно в этих случаях последствия оказались наиболее тяжелыми.

"У каждого пациента сразу несколько симптомов. Самый распространенный – слабость, от нее страдают 97,1%. Это состояние может продлиться всю жизнь или по крайней мере несколько лет. В легком случае оно может закончиться через несколько месяцев. Следующий симптом, от которого страдают очень многие – это подавленность, депрессивное состояние – 86,8%. Далее – так называемый "туман в голове" (brain fog), который сопровождается неспособностью сконцентрироваться, плохим запоминанием, неясным сознанием, неспособностью сформулировать мысль. Таких 83%. Головная боль у 77,4%. Боли во всем теле – 77,4%. Трудности при дыхании испытывают 73,3%. Сердцебиение есть у 71,3%. Бессонница — у 71,3%. Отсутствие аппетита – у 63%. Выпадение волос – 52,9%. Нет обоняния у 35,2%. Потеряны вкусовые ощущения у 27,9%. Вот такая статистика", — рассказал врач.

Эти симптомы, кроме слабости, которая может остаться на всю жизнь, могут ослабнуть со временем, но вряд ли они исчезнут бесследно. Хирахата разделил своих пациентов на две условные категории. ФМБА получило разрешение на исследования препарата от коронавируса

"Первая – это когда после движения слабость приходит не сразу, а через какое-то время. Например, утром человек подвигался, а слабость приходит на следующий день или через день. У людей этой категории высок риск значительного ухудшения состояния. До какой степени значительного? До потери способности двигаться и превращения в лежачего больного. У нас масса таких случаев. Это один из типов последствий", — сказал врач.

Он пояснил, что этот наиболее распространенный симптом после коронавируса — ME/CFS — синдром хронической усталости или миалгический энцефаломиелит. "Людей, у которых он возникает после коронавируса, очень много. Важным ключом к распознаванию этого заболевания является время проявления усталости после движения. Если это происходит не сразу после движения, то чем больше такой человек старается двигаться, тем больше риск осложнений, потери способности двигаться и превращения в лежачего больного. Вплоть до того, что человеку сложно держать зубную щетку. Или есть такие, кто не может сам пойти в туалет или может только ползти. У нас очень много таких пациентов. Из 378 человек из базы данных потеряли способность работать и учиться и стали лежачими больными 114 человек. То есть около трети", — отметил врач.

Во втором случае, когда усталость приходит сразу после движения, состояние пациентов, как правило, сильно не ухудшается. Хирахата советует им во время движения принимать аминокислоты BCAA. Полного выздоровления не наступит, но возобновить работу будет проще, и таких людей, по его словам, довольно много.

При этом врач признается, что до сих пор ни с чем подобным никогда не сталкивался. "Побочные явления от коронавируса совершенно иные, чем при других вирусных заболеваниях. Какими бы тяжелыми ни были эпидемии гриппа, лежачих больных в результате не появлялось. В данном случае страшно то, что высок риск стать лежачим больным", — сказал Хирахата.

Статистически среди лежачих в 2-3 раза больше женщин, их возраст колеблется от 40 до 50 лет. Всего же из 114 человек, которые после коронавируса стали лежачими, девять детей. Это много, учитывая, что у детей COVID часто протекает бессимптомно. Обычно последствия проявляются сразу или в течение двух месяцев после болезни. Точной статистики пока нет, но по мнению Хирахаты, около 80% тех, кто испытывает посткоронавирусные симптомы, пока не возобновили работу.

"Если вы заболели коронавирусом, старайтесь как можно меньше двигаться. Не двигайтесь! И два месяца после выздоровления тоже надо как можно меньше двигаться и как можно больше сократить нагрузки, вне зависимости от того, легко или тяжело протекала сама болезнь", — советует врач.

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