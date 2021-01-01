МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. В преддверии наступающих праздников многие запасаются салютами и фейерверками, намереваясь порадовать себя и близких. Однако следует помнить, что региональное законодательство, в частности, закон Москвы о тишине, относит использование пиротехнических средств, к действиям, влекущим нарушение покоя граждан и тишины с 23.00 до 7.00, в связи с чем предполагает штрафы за салют в будние ночи. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Эксперты рассказали, за какой фейерверк могут наказать в праздники

"Если вы не всё "отстреляли" в новогоднюю ночь и решили продолжить на следующие сутки, то после 23 часов вечера такие действия незаконны и влекут за собой наложение штрафа в размере 1,5 тысячи рублей на физических лиц в соответствии со ст. 3.5 вышеуказанного Закона", — отметил адвокат.

Вместе с тем, используя фейерверки, необходимо помнить не только о соблюдении тишины, но в первую очередь о правилах пожарной безопасности.

В обычных магазинах мы приобретаем пиротехнические изделия от первого до третьего класса опасности. Например, бенгальский огонь — это первый класс опасности с радиусом опасной зоны в полметра. Использовать такие изделия можно даже в помещении.

По словам Миронова, c Нового Года законодатель разрешил использование в помещении и пиротехники второго класса опасности (например, петарды) с радиусом опасной зоны до 5 метров, но сделано это, скорее всего, для "легализации подобных действий на различных концертах, спектаклях, постановках". Юристы оценили новые противопожарные запреты

"С 1 января за взрыв петарды в квартире, скорее всего, не оштрафуют, но разумно ли это?", — продолжает юрист.

Большинство "серьёзных" в бытовом понимании салютов, используемых на новогодние торжества, можно отнести к пиротехнике третьего класса опасности с радиусом опасной зоны до 30 метров — их нельзя использовать в помещении, на балконах, на крышах, на выступающих частях фасада.

"Ответственность за нарушение гражданами этих требований наступает по ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и предполагает предупреждение или штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Не нарушайте закон, и хороших Вам Новогодних и Рождественских праздников", — заключил юрист.