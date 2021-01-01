ПРАГА, 1 янв — ПРАЙМ. В Чехии в последний день 2020 года впервые за время пандемии более половины сделанных тестов на коронавирус оказались положительными, всего зарегистрировано 13 274 новых случаев, сообщил в пятницу минздрав.

"За минувшие сутки выявлено 13 274 новых больных коронавирусом, причем впервые за весь период пандемии более 50% тестов принесли положительный результат. Всего в настоящее время в стране насчитывается 120 238 больных, из которых 6023 госпитализированы, в том числе 865 в тяжелом состоянии. Начиная с рождественских праздников, число умерших за сутки неизменно превышает 100 человек. В среду скончались 136 человек, полные данные за четверг будут опубликованы позднее", — говорится в сообщении. ВОЗ внесла вакцину Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых

За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 732,1 тысячи человек, из которых 600,1 тысячи выздоровели, а 11 711 скончались.

С воскресенья в Чехии началась вакцинация. Первым прививку сделали в прямом эфире ТВ премьеру Андрею Бабишу. В течение января 2021 года прививки будут делаться медикам, непосредственно работающим с зараженными, пациентам и сотрудникам домов престарелых и пожилым пациентам больниц, а также учителям.

Начать массовую вакцинацию населения минздрав предполагает с февраля. В первом квартале запланировано сделать прививки 1,1 миллиона человек, а в целом завершить эту процедуру — к концу сентября 2021 года.

С 5 октября в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации, недавно продленный парламентом до 22 января 2021 года. В республике максимально ограничена общественная жизнь, с 21.00 до 05.00 действует комендантский час.

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