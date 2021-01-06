МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Многие пациенты, зараженные коронавирусом, не могут вернуться в нормальное работоспособное состояние на протяжении длительного времени после начала болезни, этот срок доходит до полугода, пишет Mirror. Ученые обнаружили вещество, подавляющее коронавирус

Большинство людей выздоравливают после COVID-19 спустя две или три недели. В то же время ученые установили, что долгосрочные симптомы, представляющие собой так называемый затяжной COVID, встречаются у каждого пятого человека с положительным результатом на коронавирус.

К таким симптомам относятся такие, как тревога и депрессия, неспособность ясно мыслить и сосредоточиться; воспаление сердечной мышцы, поражение почек, болевые ощущения в мужских репродуктивных органах, проблемы с мочеиспусканием, менструальные изменения, инсульты, судороги.

При этом, как отмечается, многие утверждают, что им "не верят", когда они обращаются за помощью.

Ученые из Национального института медицинских исследований Великобритании (NIHR), недавно изучившие соответствующие материалы, считают, что затяжной COVID может быть не одним заболеванием, а как минимум четырьмя разными синдромами.

SARS-COV-2, вирус, вызывающий COVID-19, может вызывать сверхактивный иммунный ответ, который также вызывает повреждение всего тела. Некоторые исследователи считают, что иммунная система не возвращается в норму после заболевания, и это может быть одной из причин плохого состояния здоровья на протяжении длительного времени.

Читайте также:

Врачи назвали сроки спада пандемии в России