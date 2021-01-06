МОСКВА, 6 янв – ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в России в предстоящем году может развиваться по двум сценариям: вирус не будет мутировать, и после того, как у большой части населения появится иммунитет, эпидемия сойдет на нет, или вирус изменится, станет как грипп, и тогда нужна будет новая вакцина каждый год, но снижение заболеваемости в 2021 году точно будет, а большую часть населения от циркулирующего штамма COVID-19 успеют привить, считают опрошенные РИА Новости ученые. Названы последствия затяжного течения коронавируса

"Есть два сценария. Первый: вирус не будет мутировать, и те антитела, которые сформируются в результате естественной встречи либо после вакцинации, будут защищать от этого вируса, и коронавирус сойдет на нет. Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию", — сказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он уточнил, что время покажет, какой из этих сценариев сбудется, пока сказать об этом точно нельзя.

В свою очередь доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что в следующем году определенно будет снижение заболеваемости коронавирусом.

"Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции", — пояснила она.

По словам Малинниковой, снижение заболеваемости должно начаться весной, хотя в конце февраля — начале марта возможна вторая волна роста заболеваемости респираторных вирусных инфекций, поэтому в этот период надо быть особо внимательными, не переставать использовать средства индивидуальной защиты, чтобы в этот подъем снова не случился пик.

При этом все эксперты возлагают большие надежды на вакцинацию от коронавируса. "Мы все ждем того, что большую часть населения успеют привить в следующем году", — заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он пояснил, что заметное снижение заболеваемости будет, когда у 30% населения России будет иммунитет, а исчезнет коронавирус, когда иммунитет будут иметь 60-70% населения страны.

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