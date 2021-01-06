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"Британский" штамм COVID-19 обнаружен уже в 41 стране и территории
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"Британский" штамм коронавируса обнаружен уже в 41 стране и территории, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). "По состоянию на 5 января 2021 года вариант... ПРАЙМ, 06.01.2021
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. "Британский" штамм коронавируса обнаружен уже в 41 стране и территории, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"По состоянию на 5 января 2021 года вариант VOC-202012/01, первоначально обнаруженный в Соединенном Королевстве, был обнаружен в небольшом количестве случаев в еще 40 странах/ территориях/областях в пяти из шести регионов ВОЗ, а вариант 501Y.V2, изначально обнаруженный в ЮАР, — еще в шести странах/территориях/областях", — говорится в сообщении на сайте организации.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.
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