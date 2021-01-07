МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Укрепить иммунную систему можно сделать с помощью салатов, рассказала в интервью радио Sputnik автор проекта Salat shop, эксперт по здоровому питанию Ольга Малышева. Эксперты посоветовали, как безопасно и нескучно провести праздники

По ее словам, главное правило полезного салата – минимизировать количество магазинного майонеза, поскольку его основа – рафинированное масло, где практически нет полезных веществ, к тому же он очень калорийный. Этому соусу легко найти вкусную и полезную замену, отметила она.

"Майонез можно заменить на масло холодного отжима. Даже один этот нюанс положительно скажется на том, как салат будет влиять на пищеварение и, соответственно, на наш иммунитет. Второй момент ‒ это эксперименты с разными соусами. Можно добавить в них больше зелени. Например, можно сделать заправку для салатов типа песто, используя свежую зелень и оливковое масло", – дала совет эксперт.

Малышева отметила, что зелень – уникальный ингредиент, он очень полезен и для пищеварения, и для иммунитета. Укроп, петрушка, кинза и другие травы содержат много клетчатки, что помогает пищеварению. Также не стоит забывать и о специях.

"Есть такая прекрасная специя – куркума, которая, если ее добавлять немного, практически не влияет на вкус, но она очень полезна для пищеварения, иммунной системы и для печени, так как обладает очищающей функцией. Также она обладает антивирусными свойствами, что сегодня актуально как никогда", – сказала Ольга Малышева. Диетолог назвал лучшие напитки для 1 января

Еще один полезный ингредиент – имбирь. Его измельченные корни можно добавить в салат для остроты. Также целебными свойствами обладает свежемолотый черный перец ‒ готовый порошок в пакетиках в этом смысле не может с ним сравниться.

Малышева отметила, что даже оливье может быть полезным, если заменить консервированные ингредиенты свежими или свежеморожеными, а майонез приготовить самим.

"Консервированный горошек заменяется горошком мороженым, у которого остается свежий и сочный вкус. Можно заменить колбасу на соленую или слегка поджаренную красную рыбу, это сделает салат более легким для усвоения. Но по вкусу этот альтернативный салат будет отличаться от классической версии оливье. Это рецепт для тех, кто готов на эксперименты", – подчеркнула эксперт.

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