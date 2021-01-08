МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Легкие — орган, который достаточно хорошо компенсируется, так что у пациентов, переболевших коронавирусом, большие шансы выздороветь полностью, рассказал "Российской газете" врач-реабилитолог Леонид Дьяков. Ученые обнаружили, что коронавирус может стать хроническим заболеванием

По его словам, при легкой форме перенесенной болезни обычно никаких особенных последствий нет, возможна временная потеря обоняния. В этом случае особых усилий прилагать не нужно, восстановление проходит самостоятельно.

Если инфекция протекала тяжело, была пневмония с поражением легких больше 30 процентов, больного госпитализировали, он находился на ИВЛ, то могут быть осложнения, прежде всего со стороны дыхательной системы. Пораженная часть тканей легких замещается соединительной, которая не может выполнять функции легочной, что чревато дыхательной недостаточностью. Долгое время может быть одышка, быстрая утомляемость, слабость, плохое настроение, сон и аппетит. У многих пациентов, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, отмечаются симптомы депрессии, возникают психологические и даже психические проблемы.

Для восстановления нужно приложить усилия. Нужно, в частности, заниматься дыхательной гимнастикой для укрепления дыхательной мускулатуры. Если человек сильно слаб, то их можно делать даже лежа. Главное в этой процедуре — медленный выдох. Когда силы прибавятся, то полезно гулять на свежем воздухе. Врач также рекомендует легкий вибрационный массаж — похлопывание ладонями по спине.

Дьяков отметил, что в каждом конкретном случае будет своя картина и, соответственно, своя система реабилитации. Самостоятельно справиться с процессом восстановления тяжело, нужна помощь и наблюдение специалистов, прежде всего пульмонолога, который назначит лечение, восстановительные процедуры — ЛФК, специальную гимнастику.

"Хорошо, кстати, помогает плавание. Более конкретно давать советы не берусь, поскольку то, что поможет одному человеку, может никак не повлиять на другого, процесс реабилитации всегда сугубо индивидуальный, исходя из анамнеза пациента, особенностей его организма, течения болезни", — сказал врач.

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