МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Закаливание тканей горла поможет укрепить барьер, который препятствует проникновению в организм бактерий и вирусов, в том числе коронавируса, рассказал в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Назван эффективный способ поддержки иммунитета

По его словам, инфекцию задерживает так называемое лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера ‒ в него входят небные миндалины, которые в быту называют гландами, аденоиды, язычная миндалина и трубные валики. Если иммунитет ткани там хороший, то инфекция будет в нем быстро утилизирована.

Для укрепления иммунитета существуют различные методики, например, так называемая скандинавская.

"Мы берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Можно использовать и свежевыжатый сок. Все зависит от того, какая у вас кислотность и от ваших индивидуальных предпочтений. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань", – отметил врач.

Он предупредил, что в закаливании важно не переусердствовать. Желаемый эффект достигается не большим количеством льда, а регулярным повторением процедуры. Ученые нашли способ формировать "мгновенный иммунитет" к COVID-19

"Ни в коем случае нельзя рассасывать большое количество льда. Льдинка должна быть не больше трех-пяти сантиметров в диаметре. Одной льдинки достаточно для однократного рассасывания. И так можно делать два раза в день. Этого более чем достаточно, если вы занимаетесь таким закаливанием ежедневно", – отметил Зайцев.

Также закаливающее воздействие оказывают на носоглотку зимние прогулки, когда человек дышит холодным воздухом. При этом дышать нужно и носом, и ртом.

Зайцев уточнил, что любые процедуры закаливания можно проводить ли шь при отсутствии в дыхательных путях воспалений любой природы. Они противопоказаны при инфекционных заболеваниях и в ряде других случаев. Эти приемы не подходят для беременных и для тех, кто страдает атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая оболочка сильно иссушена.

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