ВАШИНГТОН, 9 янв – ПРАЙМ. В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опровергли появившиеся ранее в СМИ предположения о возникновении в стране нового более заразного штамма коронавируса, сообщает газета New York Times. В Японии нарушителей карантина хотят наказывать уголовно

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на доклад рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, что в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.

Газета ссылается на официального представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний Джейсона Макдоналда, который заявил, что "исследователи из Центра по контролю и профилактике заболеваний отслеживают все возникающие разновидности коронавируса, в том числе в тех 5,7 тысячи образцах, которые были собраны в ноябре и декабре". "На сегодняшний день ни исследователи, ни аналитики CDC не заметили появления особой разновидности в США", — цитирует его NYT.

Как пишет издание, сообщения об очень заразной новой разновидности в США, опубликованные в пятницу, "основаны на спекулятивных заявлениях доктора Деборы Биркс и являются неточными, по словам нескольких правительственных чиновников".

"Ошибочный доклад возник на недавней встрече, на которой доктор Биркс, член рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, представила графики роста числа случаев заболевания в стране. Она предположила в разговоре с другими членами рабочей группы, что новая, более заразная разновидность, возникшая в США, может объяснить всплеск, как это было в Великобритании — с другим штаммом (вируса-ред.)", — говорится в публикации.

Ее гипотеза была отражена в еженедельном отчете, разосланном губернаторам штатов, пишет издание. Дания ограничивает въезд и выезд из-за нового штамма COVID

"Этот осенне-зимний всплеск (эпидемии в США – ред.) почти вдвое превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек. Это ускорение предполагает, что в США мог развиться свой вариант (коронавируса — ред.) в дополнение к британскому виду, который уже распространяется у нас", — говорилось в докладе.

Как пишет NYT со ссылкой на троих источников, должностные лица CDC пытались убрать "спекулятивные заявления" из доклада, но безуспешно.

"Представители CDC не согласились с ее (доктора Биркс – ред.) оценкой и попросили удалить утверждение, но им отказали, по словам одного… чиновника CDC, говорящего на условиях анонимности из опасений, что он подвергнется преследованию", — отмечается в публикации.

Количество скончавшихся за сутки пациентов с коронавирусом в США впервые превысило 4 тысячи и составило 4085, сообщил ранее университет Джонса Хопкинса. Согласно информации университета, с начала эпидемии в США выявили более 21,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 365 тысяч заболевших. Отмечается, что выздоровели почти 50 миллионов ранее заразившихся.

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