МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Есть риск, что в салоне красоты клиенту попытаются навязать ненужные или опасные услуги, рассказал в интервью радио Sputnik врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников. Врач развеял ряд заблуждений об индустрии красоты

Он советует перед началом процедур убедиться, что специалисты ‒ именно те, кем клиент их считает. Первое – он должен быть уверен, что манипуляции действительно делают профессионалы. Во многих салонах дубликаты документов об образовании и лицензии выставлены на всеобщее обозрение. Если нет ‒ то у клиента есть полное право попросить их показать.

Если работник начинает увиливать от ответа, значит, здесь что-то не то и процедуру может сделать человек без соответствующей подготовки, предупредил эксперт.

"Существуют три типа косметологов. Косметик-эстетист без медицинского образования – такой специалист может делать уходовые косметические процедуры, делать немедицинский массаж, простые немедицинские манипуляции. Следующая по иерархии – косметологическая сестра. Это специалист со средним медицинским образованием, здесь уже можно делать медицинский массаж, пилинги, какие-то несложные инъекционные манипуляции, но по назначению врача. И высшая линейка – врач-косметолог с высшим медицинским образованием. Такие специалисты учатся восемь-десять лет, их крайне мало и они крайне ценны, потому что могут делать любые процедуры", – сказал Арканников.

В салоне должны использоваться только разрешенные препараты, на которые имеются соответствующие документы. Никаких непроверенных, в том числе самодельных составов быть не должно. Если предлагают некую якобы чудодейственную субстанцию, изготовленную усилиями мастеров самого этого заведения ‒ то следует отказаться, а еще лучше ‒ покинуть салон.

В некоторых заведениях работники сразу же начинают оказывать психологическое давление на клиента, вынуждая его приобрести не нужные ему услуги ‒ это то, что можно назвать "бьюти-терроризмом".

Если клиента сразу начинают запугивать якобы ужасным состоянием ‒ это повод насторожиться, предупредил Арканников. То же самое ‒ если не дают выбора между препаратами или навязывают "уникальные" авторские методики.

"У клиента всегда должен быть выбор. Нужно иметь хотя бы две марки препаратов: одну дорогую, люксовую, другую – подешевле. Важный пункт – авторские методики, здесь нужно быть осторожными. Есть общепризнанные методики, но если вам говорят, что в салоне методика, которой нет нигде в мире – это 100% развод. То же самое, если косметолог с порога начинает пугать вас, что все плохо, и готовит к тому, что будут долгие дорогостоящие процедуры", – отметил Арканников.

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