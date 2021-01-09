МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. На борту упавшего в воду индонезийского Boeing находились 65 человек, сообщили СМИ со ссылкой на заявление министра транспорта Индонезии. О россиянах на борту не сообщается. Индонезийский Boeing с десятками пассажиров на борту упал в воду

Самолет упал в воду недалеко от острова Лаки через 4 минуты после вылета из Джакарты.

Сотрудников и оборудование индонезийского подразделения Международного комитета Красного Креста (МККК) направляют на помощь в поисках пассажиров потерпевшего крушение самолета авиакомпании Sriwijaya Air, сообщает агентство Antara.

На помощь также будут направлены машины скорой помощи.

Сообщается, что компания Boeing в курсе катастрофы и пытается собрать больше информации о произошедшем.

Ранее сообщалось, что потеряна связь со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, об этом написано в твиттере сервиса Flightradar24.