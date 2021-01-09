МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета в результате крушения у побережья Явы, сообщается на сайте Кремля. В Boeing прокомментировали авиакатастрофу в Индонезии

"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", — говорится в сообщении.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека (по другой информации — 65, прим. ред.), среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.

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