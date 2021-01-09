ЛОНДОН, 9 янв — ПРАЙМ. Королева Великобритании Елизавета Вторая и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привиты от коронавируса, сообщил в субботу Букингемский дворец.

"Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19", — сообщается в заявлении. В США опровергли появление "американского" штамма коронавируса

Вакцинация прошла в Виндзорском замке, где королева и ее супруг проводят локдаун.

Вакцинация от коронавируса началась в Британии в декабре. Пока вакцины доступны только людям из категорий группы риска, в первую очередь ее получают пациенты и персонал домов престарелых, люди старше 80 лет и врачи. Королеве сейчас 94 года, принцу Филипу — 99, так что прививки они получили, поскольку входят в приоритетную группу людей старше 85 лет.

Вакцинация препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca проводится только по приглашению Национальной системы здравоохранения NHS в специально созданных прививочных центрах.

Вакцинация проводится бесплатно. К настоящему моменту вакцинированы порядка полутора миллионов британцев.

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