2021-01-09T20:45:00+03:00
2021-01-09T21:28:42+03:00
2021-01-09T20:45:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210109/832770051.html
Папа Римский записался на вакцинацию от COVID
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Папа Римский Франциск сказал, что пройдет вакцинацию от COVID-19 начиная со следующей недели. "Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен сделать вакцину, потому что... ПРАЙМ, 09.01.2021
пандемия коронавируса, вакцинация, новости, экономика, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83277/00/832770022.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83277/00/832770022.jpg
https://1prime.ru/images/83277/00/832770021.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83277/00/832770021.jpg
https://1prime.ru/images/83277/00/832770012.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83277/00/832770012.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210108/832765191.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
РИМ, 9 янв — ПРАЙМ. Папа Римский Франциск сказал, что пройдет вакцинацию от COVID-19 начиная со следующей недели.
"Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен сделать вакцину, потому что ставкой становится здоровье и жизнь, не только твоя, но и чужая", — сказал он в телеинтервью.
"На следующей неделе мы начнем это (вакцинацию) здесь в Ватикане, и я забронировал место. Так надо делать", — добавил понтифик.
"Существует самоубийственное отрицание, которое я не могу объяснить, но сегодня мы должны делать прививки", — приводит его слова газета la Repubblica.
Читайте также:
Вирусолог назвал идеальные сроки вакцинации для тех, кто переболел COVID