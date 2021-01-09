РИМ, 9 янв — ПРАЙМ. Папа Римский Франциск сказал, что пройдет вакцинацию от COVID-19 начиная со следующей недели. Евросоюз пока не меняет правила въезда, несмотря на вакцинацию

"Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен сделать вакцину, потому что ставкой становится здоровье и жизнь, не только твоя, но и чужая", — сказал он в телеинтервью.

"На следующей неделе мы начнем это (вакцинацию) здесь в Ватикане, и я забронировал место. Так надо делать", — добавил понтифик.

"Существует самоубийственное отрицание, которое я не могу объяснить, но сегодня мы должны делать прививки", — приводит его слова газета la Repubblica.

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