НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв — ПРАЙМ. Нижний Новгород получил официальный титул "Новогодней столицы России-2022", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Церемония передачи этого статуса состоялась 9 января в Калуге, ставшей "Новогодней столицей России-2021". РЖД отменили "Сапсан" в Нижний Новгород и часть - между Москвой и Петербургом

"Наступивший год богат на праздничные события и юбилейные даты. Помимо 800-летия Нижнего Новгорода, к которому мы активно готовимся, теперь у нас появился еще один повод для гордости. Нижний стал юбилейным, десятым городом, получившим статус "Новогодней столицы России" за недолгую историю существования этого всероссийского проекта", — цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Он отметил, что "это очень почетный и абсолютно заслуженный титул". "У Нижнего Новгорода есть и успешный опыт проведения масштабных проектов, и вся необходимая инфраструктура, и уникальные достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира", — заявил глава региона.

Кульминацией церемонии стала передача от Калуги Нижнему Новгороду главного символа проекта "Новогодняя столица России" — Хрустальной снежинки.

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде в статусе официальной "Новогодней столицы России" стартуют в декабре 2021-го и продолжатся в новогодние каникулы-2022.

Отмечается, что нижегородские мастера Казаковского предприятия художественных изделий вручную изготовили в технике филиграни традиционный символ проекта — "Хрустальную снежинку". В январе 2022 года этот символ передадут следующему городу, который станет новогодней столицей.

Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.

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