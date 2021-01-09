МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Компания Boeing находится на связи с индонезийской авиакомпанией по теме катастрофы лайнера Boeing 737-500 вблизи Джакарты, готова предоставить необходимую помощь, сообщила РИА Новости представитель компании Джессика Ковал. На борту упавшего индонезийского Boeing находились 65 человек

"Нам известно о сообщениях СМИ из Джакарты о рейсе Sriwijaya Air SJ-182. Наши мысли с экипажем, пассажирами и их семьями. Мы поддерживаем контакты с нашим клиентом-авиакомпаний и готовы поддержать их в это трудное время", — заявила она.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты.

По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 65 человек. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.

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