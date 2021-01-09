2021-01-09T21:34:06+03:00
2021-01-09T21:34:06+03:00
2021-01-09T21:34:06+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210109/832770294.html
Boeing на связи с индонезийской авиакомпанией после катастрофы
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Компания Boeing находится на связи с индонезийской авиакомпанией по теме катастрофы лайнера Boeing 737-500 вблизи Джакарты, готова предоставить необходимую помощь, сообщила РИА... ПРАЙМ, 09.01.2021
крушение, индонезия, boeing, новости, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83277/02/832770258.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83277/02/832770258.jpg
https://1prime.ru/images/83277/02/832770257.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83277/02/832770257.jpg
https://1prime.ru/images/83277/02/832770245.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83277/02/832770245.jpg
https://1prime.ru/society/20210109/832768972.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Компания Boeing находится на связи с индонезийской авиакомпанией по теме катастрофы лайнера Boeing 737-500 вблизи Джакарты, готова предоставить необходимую помощь, сообщила РИА Новости представитель компании Джессика Ковал.
"Нам известно о сообщениях СМИ из Джакарты о рейсе Sriwijaya Air SJ-182. Наши мысли с экипажем, пассажирами и их семьями. Мы поддерживаем контакты с нашим клиентом-авиакомпаний и готовы поддержать их в это трудное время", — заявила она.
Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты.
По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 65 человек. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.
Ранее разбился индонезийский Boeing с десятками пассажиров на борту