МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. На борту самолета Sriwijaya Air, разбившегося 9 января недалеко от Джакарты, не было граждан России. Об этом сообщается в твиттере российского посольства. При этом уточняется, что посольство РФ продолжает уточнять сведения. Путин выразил соболезнования президенту Индонезии

Индонезийский Boeing 737-500 потерпел крушение недалеко от острова Лаки, сообщает портал Detik. На борту было 65 человек. Найдены обломки воздушного судна, идет спасательная операция, сообщает Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.

Boeing на связи с индонезийской авиакомпанией после катастрофы