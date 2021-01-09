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https://1prime.ru/society/20210109/832770391.html
На борту разбившегося Boeing не было граждан России
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На борту самолета Sriwijaya Air, разбившегося 9 января недалеко от Джакарты, не было граждан России. Об этом сообщается в твиттере российского посольства. При этом уточняется, что... ПРАЙМ, 09.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. На борту самолета Sriwijaya Air, разбившегося 9 января недалеко от Джакарты, не было граждан России. Об этом сообщается в твиттере российского посольства. При этом уточняется, что посольство РФ продолжает уточнять сведения.
Индонезийский Boeing 737-500 потерпел крушение недалеко от острова Лаки, сообщает портал Detik. На борту было 65 человек. Найдены обломки воздушного судна, идет спасательная операция, сообщает Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии.
Boeing на связи с индонезийской авиакомпанией после катастрофы