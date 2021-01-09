МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Эстонский премьер-министр Юри Ратас прокомментировал идею оппозиционных депутатов провести референдум о целесообразности присоединения Эстонии к России, сообщают РИА Новости. В Эстонии назвали побочные эффекты вакцины Pfizer/BioNtech

"Независимость и суверенитет Эстонии вечны и неотчуждаемы. Будучи премьер-министром Эстонской Республики, я ясно и четко осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов… вынести на референдум идею или вопрос "Стало бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?" — написал Ратас в фейсбуке.

Премьер призвал всех осудить данную инициативу.

Ранее представители Партии реформ выразили несогласие с эстонским законопроектом о браке, предложив к нему поправку о вхождении страны в состав РФ. Сообщается, что этим депутаты хотели подчеркнуть "абсурдность" законопроекта о "брачном" референдуме.

Референдум предусматривает голосование по вопросу: "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?"

Оппозиционные депутаты призвали ответить на данный вопрос "нет", как если бы спросили о желании присоединиться к России. Предложение о присоединении к РФ позднее отозвали.

Ранее сообщалось, что Эстония начала строительство инфраструктурных объектов на границе с Россией