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В Эстонии оценили идею присоединения к России
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. Эстонский премьер-министр Юри Ратас прокомментировал идею оппозиционных депутатов провести референдум о целесообразности присоединения Эстонии к России, сообщают РИА Новости... ПРАЙМ, 09.01.2021
эстония, новости, общество
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Эстонский премьер-министр Юри Ратас прокомментировал идею оппозиционных депутатов провести референдум о целесообразности присоединения Эстонии к России, сообщают РИА Новости.
"Независимость и суверенитет Эстонии вечны и неотчуждаемы. Будучи премьер-министром Эстонской Республики, я ясно и четко осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов… вынести на референдум идею или вопрос "Стало бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?" — написал Ратас в фейсбуке.
Премьер призвал всех осудить данную инициативу.
Ранее представители Партии реформ выразили несогласие с эстонским законопроектом о браке, предложив к нему поправку о вхождении страны в состав РФ. Сообщается, что этим депутаты хотели подчеркнуть "абсурдность" законопроекта о "брачном" референдуме.
Референдум предусматривает голосование по вопросу: "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?"
Оппозиционные депутаты призвали ответить на данный вопрос "нет", как если бы спросили о желании присоединиться к России. Предложение о присоединении к РФ позднее отозвали.
Ранее сообщалось, что Эстония начала строительство инфраструктурных объектов на границе с Россией