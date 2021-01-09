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https://1prime.ru/society/20210109/832770602.html
Американский журналист рассказал, как привился российский вакциной
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Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился вакциной "Спутник V" российского производства и написал об этом, сообщают РИА Новости. Крамер сказал, что принял решение о... ПРАЙМ, 09.01.2021
спутник v, российская вакцина, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился вакциной "Спутник V" российского производства и написал об этом, сообщают РИА Новости.
Крамер сказал, что принял решение о вакцинации после изучения испытаний препарата. По мнению журналиста, основные вопросы у скептиков вызвала скорость регистрации вакцины, однако он убедился в ее безопасности.
"Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых", — подчеркнул Крамер.
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