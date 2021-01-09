МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Корреспондент The New York Times Эндрю Крамер привился вакциной "Спутник V" российского производства и написал об этом, сообщают РИА Новости. Папа Римский записался на вакцинацию от COVID

Крамер сказал, что принял решение о вакцинации после изучения испытаний препарата. По мнению журналиста, основные вопросы у скептиков вызвала скорость регистрации вакцины, однако он убедился в ее безопасности.

"Результаты испытаний, похоже, можно назвать неподдельным достижением российских ученых", — подчеркнул Крамер.

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